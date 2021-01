Sds Lunigiana, il dottor Moscatelli va in pensione

Lunigiana - Ha terminato il suo percorso lavorativo come medico di medicina generale ed è arrivato all’agognato traguardo della pensione il dottor Mario Moscatelli, il quale ha esercitato l’attività professionale a Monzone nel Comune di Fivizzano.

Pertanto, la Società della Salute della Lunigiana invita la popolazione a scegliere un altro medico di famiglia, fra quelli disponibili, presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) oppure online direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Al servizio online si accede con l’applicazione web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone; tramite l’app SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet; attraverso i totem PuntoSI’, disponibili presso le Aziende Sanitarie.

Il portale Open Toscana permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, la tessera sanitaria, che deve essere attivata, oppure il sistema di identità digitale Spid.

Il presidente e il direttore della SdS Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, colgono l’occasione per ringraziare il dottor Mario Moscatelli per la proficua collaborazione e per il percorso comune intrapreso negli anni.