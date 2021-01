Screening Covid-19, Albiano inaugura la campagna avviata dal Comune di Aulla

Lunigiana - Sono aperte le prenotazioni per lo screening con tamponi antigenici rapidi organizzato dall’amministrazione comunale di Aulla. La popolazione di Albiano Magra sarà la prima a inaugurare la campagna, e potrà prenotare il test telefonando al numero 0187-415493.

Lo screening sarà effettuato presso i locali della Croce Rossa di Albiano Magra il 29 e il 30 gennaio.



Sono aperte le prenotazioni anche per i residenti nelle località di: Olivola, Verpiana, Barisello, Serricciolo, Saldina, Villanova, Bigliolo, Canova e case limitrofe sparse.

Per la prenotazione telefonare dalle ore 13 alle ore 15 al 3392999364.

In questo caso lo screening sarà effettuato il 30 gennaio, all’esterno del centro polispecialistico CorpoReaMente di Serricciolo con il supporto della Croce Bianca di Aulla.

I tamponi utilizzati in questa fase sono stati donati dalla dott.ssa Sabrina Duranti, titolare del centro CorpoReaMente di Serricciolo.

Si precisa che lo screening è rivolto ai maggiorenni.

Per i minorenni sarà effettuata un’apposita giornata con la presenza della dott.ssa Marusca Bonini, medico pediatra.



AL SEGUENTE LINK IL CONSENSO INFORMATO CHE E’ POSSIBILE STAMPARE E PRESENTARE - I MODULI SARANNO PRESENTI ANCHE DIRETTAMENTE IN SEDE

https://comune.aulla.ms.it/screening-gratuito-covid-19/