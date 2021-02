Sarà abbattuto il muro che divide Aulla dalla Filanda

Lunigiana - "Un cambiamento epocale per il nostro Comune: finalmente verrà abbattuto il muro che divide Aulla dalla Filanda, migliorando tutta la viabilità". Lo annuncia il Comune di Aulla. "Due sono gli interventi che SALT realizzerà su richiesta dell'Amministrazione: la creazione di una rotatoria in adduzione al casello autostradale e una seconda rotatoria, previa demolizione del tratto ferroviario, per il collegamento diretto con la Statale della Cisa, in modo tale da costituire un flusso diretto per la A15".

Contemporaneamente avverrà anche una rigenerazione urbana della zona, con rifacimento dei marciapiedi lungo Viale Lunigiana e la creazione di un'area verde in prossimità del campo sportivo Quartieri, proseguendo la camminata della Green Way e restituendo alla cittadinanza una zona riqualificata. Ottenuto il nulla osta in Conferenza dei Servizi del 19 febbraio, seguiranno la progettazione esecutiva e l’assegnazione dei lavori. Sono otto i mesi stimati per la realizzazione delle due rotatorie. L'intera riqualificazione sarà terminata a inizio 2022 per un investimento di circa 2 milioni di euro.