Sabato sulla neve a Zeri, giornata dedicata ai più piccoli

Lunigiana - Dal mare la vista delle Apuane e dell’Appennino ha del “magico”, vette imbiancate che si slanciano nell’azzurro del cielo. Una cartolina che conferma il fascino e l’unicità del nostro territorio.

Per gli appassionati della neve può sembrare l’ideale, i notiziari Tv ci confermano che siamo circondati da copiose nevicate, in verità sul nostro appennino sono caduti pochi cm di neve e la pioggia caduta per la befana ha danneggiato le piste mettendo in difficoltà molte piccole stazioni invernali come la bella Zum Zeri.

“Per questo week end – dichiara Maurizio Viaggi, gestore della stazione lunigianese - stiamo cercando rendere fruibili e sicure le nostre piste per consentire agli appassionati di trascorrerlo presso di noi. La priorità sarà per i bambini, quindi garantiremo l’apertura del campo scuola e per domenica quella di tutti gli impianti”.

A Zum Zeri c’è ottimismo e fiducia. Le temperature, dopo il caldo primaverile dei giorni passati, tornano ad essere più invernali, questo sicuramente aiuterà. Inoltre si è consapevoli che dopo anni finalmente si è sciato durante le festività ed ora anche nel mese di gennaio, una situazione forse insperata solo qualche settimana fa.

“Sono almeno 4 anni che la stagione a Zum Zeri si apriva a febbraio, l’anno passato praticamente non è mai iniziata. Oggi a Zum Zeri si scia, certo qualche cm di neve in più avrebbe fatto la differenza – ricorda Viaggi - ma bisogna anche essere consapevoli che le condizioni e l’ambiente in qualche modo si sono modificati. Lo si registra in tutte le stazioni invernali d’Italia, però l’ottimo lavoro preparatorio svolto ci fa sperare nella possibilità di proseguire positivamente la stagione”.



In questo week end è previsto per Sabato l’apertura del camposcuola e domenica di tutti gli impianti.

Le strade sono sgombre e transitabili, di questo va ringraziata l’opera del Comune di Zeri e Albareto, della Provincia di Massa Carrara e della Spezia e del comando dei Carabinieri oltre naturalmente a tutti gli operatori dei mezzi dedicati allo sgombroneve.

Dare il massimo e il meglio possibile è l’impegno della gestione di Zum Zeri, tutti gli aggiornamenti si potranno trovare sulla pagina facebook di Zum Zeri o telefonando al 334.7190672. Un grazie da parte di tutto lo Staff di Zum Zeri agli appassionati clienti e frequentatori per la loro disponibilità e comprensione, anche per questo domenica pomeriggio al termine della giornata sciistica, presso il rifugio, sarà offerta la tradizionale “spaghettata”.