Rossi alla ricostruzione, Traversi per la viabilità alternativa

Lunigiana - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha chiesto il commissariamento del ponte di Aulla e ha proposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina a commissario per la ricostruzione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Al presidente il compito di assicurare il progetto e la ricostruzione del nuovo ponte in tempi brevi e in sicurezza.

Al sottosegretario ligure Roberto Traversi spetterà invece il compito di coordinare il tavolo sulla viabilità alternativa. Il tavolo, al quale partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio, è chiamato ad individuare con rapidità le soluzioni viabilistiche più adeguate per garantire la piena accessibilità dell'area con la definizione dei percorsi alternativi.