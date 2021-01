Lunigiana - I lavori alla strada provinciale 20 Montedivalli in regime di somma urgenza, finalizzati alla riapertura della circolazione sono riprese da oggi. Le condizioni meteo di queste ultime settimane non hanno consentito lo svolgimento in sicurezza delle attività, soprattutto in sommità della scarpata. Le operazioni riprendono con lo scarico del versante di monte dal materiale instabile.