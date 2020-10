Riprendono i laboratori al centro Icaro di Costamala

Lunigiana - Al Centro polivalente "Icaro" di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, sono riprese le attività per la stagione 2020/2021.

La stagione autunno/inverno di “Icaro”, naturalmente, è ripartita con nuove modalità, legate alle disposizioni di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-Cov-2.

La programmazione, infatti, verrà fatta ogni trimestre, anche nell'ottica dell'incertezza sull'evoluzione dell'emergenza.

Quindi, fino a dicembre il Centro proporrà due laboratori settimanali: “Icaro movie”, cineforum a tema ogni martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, e “Arte d’asporto”, laboratorio artistico – creativo ogni giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, durante il quale i ragazzi produrranno piccoli quadri ispirati ai grandi artisti e alle loro opere, con la possibilità di organizzare una mostra finale al Centro.

Le attività di cui sopra si svolgeranno nel teatro esterno, in modo da poter ospitare più ragazzi contemporaneamente in sicurezza.

I materiali, inoltre, saranno forniti individualmente e non verranno condivisi.

Ogni altra attività, dallo spazio compiti e studio ai giochi liberi o strutturati, si svolgerà all'interno del Centro in turnazioni di 6 ragazzi per volta, dalle ore 15,30 alle ore 17 e dalle ore 17 alle ore 18,30.

I locali e i materiali saranno igienizzati ad ogni utilizzo.

“Icaro” assicura, infatti, l'ottemperanza alle disposizioni della SdS Lunigiana in materia di prevenzione del contagio da covid-19.

Da gennaio 2021, poi, sono previste altre sorprese, con l’auspicio che si possa tornare presto alla normalità.

La partecipazione alle attività del Centro polivalente “Icaro”, come sempre, è gratuita e si svolgerà con le seguenti modalità, dettate dall’emergenza sanitaria in corso: iscrizione con scelta del turno preferito e/o ancora libero; presentazione di certificato medico che attesti lo stato di buona salute; patto di corresponsabilità firmato da un genitore o legale rappresentante in caso di minorenni.

Le attività sono riservate esclusivamente a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età.

Per informazioni contattare il numero telefonico 0187408306: dalle ore 15 alle ore 19 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 11 il lunedì, il giovedì e il venerdì.