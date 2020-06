Ripa chiusa, code a Buonviaggio. L'appello del comitato al ministero

Lunigiana - “Così è già successo: è bastato un acquazzone per limitare, dopo il crollo del ponte di Albiano, a un’unica arteria delle due attuali a disposizione di quel comprensorio dalla forte vocazione industriale e artigianale che si estende dalla piana di Ceparana - Pian di Follo all’area logistica del porto. La piana di Ceparana ieri e per altri giorni ancora, in attesa delle verifiche di prassi, era e sarà servita da una sola strada: la SS 330 di Buonviaggio con la naturale conseguenza di code chilometriche lungo i due sensi di marcia dalla Bassa Val di Vara per La Spezia e viceversa, qualunque sia la meta delle migliaia di automezzi, pubblici, privati, di soccorso”. Lo sottolinea il Comitato Viabilità "Due Fiumi", commentando gli effetti di quanto accaduto ieri a causa dei temporali che hanno interessato la provincia spezzina e la Lunigiana.



“La nostra preoccupazione - prosegue il portavoce del comitato - si è palesata in men che non si dica, molto prima dell’autunno, abbiamo così potuto assistere ad un’anticipazione di quanto capiterà nei prossimi 12 - 24 mesi, in attesa che parte delle infrastrutture già cantierabili in territorio ligure e il ponte di Albiano, in territorio toscano, siano effettivamente disponibili. Ci siamo trovati al fianco dei sindaci dei Comuni della Piana di Ceparana, di estrazione politica diversa ma concordi nel valutare la situazione della viabilità come emergenziale, bisognosa di interventi da realizzare in tempi rapidi, abbiamo apprezzato la disponibilità del presidente della Provincia che ha sollecitato gli uffici tecnici dell’Ente affinché mettessero a disposizione, per quanto di competenza, le documentazioni necessarie ad un avvio rapido dei lavori (3° lotto Ripa e 1° lotto Bretella), abbiamo valutato positivamente quanto fatto dalla Regione Liguria attraverso l’assessorato alle Infrastrutture per mettere a disposizione i fondi necessari a costruire il primo lotto della Bretella Ceparana – Santo Stefano di Magra e per la ricerca di ulteriori fondi per il 2° lotto della stessa opera. Purtroppo tutto questa unanimità di intenti, tutta questa disponibilità, apprezzabile ed encomiabile degli amministratori locali non è in grado di dare risposte in tempo utile per evitare il blocco della viabilità per i circa 40.000 cittadini, tra residenti e dipendenti delle oltre 900 aziende, in autunno”.



Il comitato punta quindi il dito contro il Mit e gli enti romani. “Le risposte infatti devono essere date dal ministero delle Infrastrutture, che si deve fare carico di stipulare accordi con gli interlocutori in campo (Anas, Salt, Genio militare?) per costruire una rampa sulla A12 con tempi di realizzazione (40 giorni da fonti Salt) in grado di bypassare l’emergenza, con accesso in autostrada possibile senza casello, con costi coperti dal finanziamento del primo lotto della Bretella. A nostro modesto avviso occorre un intervento risolutore da parte del ministero, che ha in mano più di una carta da giocarsi a partire dal rinnovo della concessione autostradale, su cui la decisione è imminente (tempo limite 27 luglio, data dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova) e altre ancora che non sta a noi segnalare. Noi speriamo ardentemente che ciò che abbiamo richiesto sia realizzato: ne va del tessuto socio-economico del nostro territorio, e della salute di oltre 40.000 persone. Le soluzioni ci sono mancano solo le decisioni”.