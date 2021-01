Riaperta la strada Montedivalli-Podenzana. Il sindaco: "Ora le rampe sull'A12"

Lunigiana - Conclusi questa mattina i lavori di somma urgenza per ripristinare la circolazione sulla S.P. 20 Montedivalli dir. al Km 1+200 (Ex 13 Spezzina), nel Comune di Podenzana, a seguito di un movimento franoso che ha ostruito la carreggiata. Così con un'ordinanza apposita la Provincia di Massa Carrara ha ordinata la riapertura della strada dalle 13 di oggi, sabato 16 gennaio 2021. E’ stato necessario un consistente intervento, sul versante, di discarico del materiale instabile, di regimazione delle acque e l’installazione di geo blocchi di cemento per contenere il fronte e consentire la riapertura alla circolazione veicolare, in entrambi i sensi di marcia, in sicurezza. Il tempestivo intervento, rallentato soltanto dalle avverse condizioni meteo perdurate nelle ultime settimane, si è concluso con l’installazione delle barriere di protezione lato valle della carreggiata. “Abbiamo confidato, e sostenuto da subito, in un rapido intervento per la riapertura del tratto di strada interrotto, che ha ulteriormente complicato la circolazione veicolare del comprensorio ligure - toscano, già pesantemente penalizzato dal crollo del Ponte di Albiano - ha detto, a margine, Marco Pinelli, sindaco di Podenzana. Esprimiamo soddisfazione per l’opera compiuta, per la quale intendo ringraziare la Provincia di Massa Carrara, i suoi tecnici, l’impresa esecutrice dei lavori, per la loro reattività e disponibilità nell’affrontare e risolvere la situazione ed i sindaci di Bolano e di Calice al Cornoviglio per non avermi mai fatto mancare il loro sostegno. Il ringraziamento più sentito, però, vorrei esprimerlo nei confronti di tutti i cittadini del nostro comprensorio che hanno dovuto sopportare, con pazienza, gli ulteriori disagi, provocati dall’interruzione, in queste settimane. Aspettiamo ora, con fiducia, l’inizio dei lavori per la realizzazione delle rampe sul tratto autostradale dell’A12, che insieme al ripristino della strada di collegamento tra i Comuni di Bolano e Podenzana, realizzato nell’estate scorsa, aiuterà a sopportare i gravi disagi, nell’attesa della ricostruzione del Ponte di Albiano.”