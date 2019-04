Recupero antica via Modenese: Fivizzano investe 140mila euro

Lunigiana - Iniziati i lavori di recupero della via dei Lombardi o Modenese nei pressi di Sassalbo (Fivizzano), opere di ingegneria naturalistica, recupero fontanili, un bell'esempio di come le vecchie vie di comunicazioni oggi vengono recuperate dal punto di vista turistico essendo nel parco nazionale Appennino Tosco Emiliano. Il progetto è del Comune di Fivizzano e finanziato dalla Regione Toscana all’interno del piano di sviluppo rurale per un importo lavori di 140.000 euro.



Il sindaco Paolo Grassi commenta come questa iniziativa di recupero si sia «innescata come tante altre del comune di Fivizzano per valorizzare l’ambiente e i nostri parchi, valorizzare il turismo lento e recuperare la memoria storica di queste vie di comunicazione, intercettando fondi europei per valorizzare le risorse naturali e dare prospettiva di lavoro a chi ha deciso di rimanere nei territori montani come Sassalbo".