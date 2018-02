Quercia di Aulla si prepara per "Chidren not soldiers"

Lunigiana - E’ tutto pronto a Quercia di Aulla, la capitale della solidarietà in Lunigiana, per l’importante appuntamento di lunedì 12 febbraio, quando, in occasione della Giornata internazionale contro l’utilizzo dei bambini soldato, la parrocchia di Quercia, insieme all’associazione la Quercia d’oro, adotterà a distanza un bambino soldato.

Il tutto mentre è stato pienamente accolto l’invito dell’associazione QuerciArte ad inviare racconti, poesie o brevi scritti sul tema, che saranno letti lunedì 12 febbraio.

Infatti, davvero tanti sono gli elaborati giunti da ogni parte d’Italia.

E anche le scuole del comprensorio hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dalla quale parte un appello a fare di più contro la piaga dei bambini soldato, un appello per una presa di coscienza che possa arginare un dramma terribile e globale.

Perchè i bambini devono vivere la loro età come bambini, non come soldati.

Children not soldiers, non a caso, è il titolo dato alla giornata di lunedì 12 febbraio, che si aprirà alle ore 17 con la santa messa e il saluto delle autorità, a cui seguirà l’intervento della delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici, la quale parlerà del dramma dimenticato dei bambini soldato.

Inoltre, i bambini e tutti i partecipanti creeranno un’opera d’arte su una tela da pittore nella sala espositiva della parrocchia, lasciando l’impronta della propria mano con tempera rossa.

Da non dimenticare che, nel 2015, sono stati almeno 250mila i ragazzini impiegati da eserciti regolari o irregolari come soldati, cuochi, facchini e schiavi sessuali.

Nel suo ultimo rapporto del luglio 2015, il rappresentante speciale ONU per i minori in guerra, Leila Zerrougui, parla di "unspeakable violences", violenze inenarrabili, e spiega che "la situazione peggiora di anno in anno".