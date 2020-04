Quel virus che evita una tragedia

Lunigiana - Subito dopo lo sbigottimento, una trentina di secondi forse meno, per realizzare che è successo davvero. Per chi se l'è visto collassare davanti agli occhi dopo averlo percorso migliaia di volte, come bere un caffè prima di cominciare a lavorare. Per chi lo ha appreso leggendolo su queste pagine, mentre stava cercando notizie su ben altri temi, quelli che da un mese ci tengono impegnati testa, cuore e gambe e che da domani torneranno a preoccuparci quanto e più di prima. E quel pensiero immediatamente dopo che contestualizza un sentimento di sollievo, una volta appurato che questa volta, almeno questa volta, non siamo a piangere la vita con la solita retorica del coccodrillo: cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il coronavirus, cosa sarebbe accaduto se non fossimo obbligati a stare a casa e se quel ponte avesse unito centinaia di persone, come faceva dal 1908, prima coi cavalli, poi con le carrozze e soltanto più tardi con le automobili, decine, centinaia, migliaia di automobili?



Due province, due regioni, mille storie di persone, lavoratori, pendolari, studenti, orgogliosi delle loro radici, del loro essere un po' bastardi e un po' a modo loro, anomalie linguistiche e sociali nelle loro lontane regioni d'appartenenza: diversi da tutti, anche fra di loro, certo, ma un po' più simili che al resto. In una comunità che non è comunità riconosciuta perchè esistono le convenzioni, i confini storici, ma che è piena di storie sovrapponibili. Tutti, chi prima chi dopo, hanno pensato alla tragedia di vite umane che in tempi di normalità si sarebbe consumata in pochi secondi, con quel mucchio di polvere finale che sa di ineluttabile. Una sensazione che ricorda quell'ottobre 2011 quando Cinque Terre, Val di Vara e Lunigiana finirono per essere un tutt'uno: la stessa alluvione, le stesse tragedia, la medesima devastazione. E' caduto un ponte e non è il Morandi, non siamo a Genova ma al confine di due regioni, il che preoccupa entrambe le popolazioni: la speranza è che come a Genova l'emergenzialità dell'accaduto permetta tempi rapidi per la ricostruzione.



