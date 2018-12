Quattro nuove case popolari per Licciana: "Grazie al sindaco Belli"

Il primo cittadino recentemente scomparso è stato ricordato dal presidente dell'Erp Luca Panfietti. Il vicesindaco Carlotti: "Abbiamo lavorato alacremente per giungere all'assegnazione".

Lunigiana - "Sono molto orgogliosa di poter finalmente inaugurare i nuovi alloggi popolari del nostro Comune. Questa amministrazione comunale è riuscita a portare a buon fine una pratica annosa e gravosa per cui i quattro alloggi popolari erano stati costruiti oltre cinque anni fa, su una proprietà privata senza che fosse stato perfezionato l’atto di emissione in possesso del bene". Sono le parole di soddisfazione del vicesindaco reggente di Licciana Nardi, Michela Carlotti, relative all'inaugurazione di quattro nuovi alloggi popolari avvenuta ieri, sabato.



"Pertanto, benché pronti da anni – prosegue – gli alloggi non potevano essere assegnati. Dal nostro insediamento, abbiamo lavorato alacremente per addivenire alla risoluzione della questione e finalmente oggi possiamo assegnare le case popolari agli aventi diritto collocati utilmente in graduatoria. Si tratta di 4 alloggi di nuova costruzione, di ampia metratura e materiali di qualità".



"Ringrazio l’Ente Gestore Erp – afferma il vicesindaco – ed in particolare il presidente Luca Panfietti che ci ha usato la cortesia di essere qui con noi oggi ad inaugurare l’immobile. Devo dare atto della puntualità con cui Erp ha sempre risposto alle sollecitazioni della nostra amministrazione comunale. «Ho molto apprezzato – conclude Carlotti – l’affermazione di Panfietti “Grazie al sindaco Pierluigi Belli (il primo cittadino recentemente scomparso, ndr), al suo personale interessamento e dell’attuale amministrazione comunale, si è potuta risolvere una situazione che altrimenti sarebbe tutt’ora probabilmente irrisolta”".