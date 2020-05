Pronte le t-shirt benefiche "I love Albiano"

Lunigiana - "Nasce ad Albiano l’idea di queste belle magliette per sensibilizzare l’opinione pubblica e catalizzare l’attenzione sul problema della caduta del ponte". L'iniziativa benefica è stata annunciata dal Comune di Aulla. "Le maglie – spiega Palazzo Civico – che possono essere prenotate attraverso la Croce Rossa, hanno un costo di 10 euro che il Comitato #SalvAlbiano devolverà all’associazione di volontariato che ha dato molto in questo periodo di emergenza per la frazione. Possiamo essere vicini ai nostri concittadini. Possiamo ricordare a tutti quanto sia importante per noi la risoluzione di questo grave problema! Possiamo e dobbiamo essere uniti, oggi più che mai! Proprio per questo motivo è stato il sindaco Valettini a indossarla per primo. Sosteniamo tutti insieme quest’iniziativa!".