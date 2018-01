Pontremoli «presenta» le sue scuole

Dall'asilo nido fino alle scuole superiori. Con "unicità" provinciali come l'indirizzo Odontotecnico del Pacinotti.

Lunigiana - La città di Pontremoli, sul suo territorio, ha a disposizione una offerta formativa, che, partendo dalla tenera età, con un asilo nido nuovo prosegue con scuole dell’infanzia, con la primaria, scuole secondarie di primo grado e una vasta scelta di indirizzi per quello che riguarda le secondarie di secondo grado. Un ciclo completo. Per questo Asilo Nido e scuola per l’infanzia del Comune di Pontremoli da sempre elaborano attività e laboratori mirati all’apprendere e al mettere in pratica competenze seppur primarie, di fondamentale importanza esperienziale e sensoriale. In collaborazione con la Biblioteca Cimati, con il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo, con l’associazione Centro Teatro di Pontremoli vengono infatti attivati laboratori di attività manuali, di espressioni teatrali, di letture e comprensione.



Le strutture dell’asilo nido di via IV Novembre e della scuola dell’infanzia di via Roma, con vaste aree all’aperto, con le adiacenti palestre, si presentano quindi come un’offerta completa ed efficiente, in grado di soddisfare orari e richieste dei genitori. L’offerta del settore dell’istruzione secondaria di secondo grado si presenta molto ampia e di spessore: Si passa dalle discipline umanistiche ben rappresentate dai Liceo delle Scienze Umane e Linguistico, in via Roma, all’offerta del Liceo Classico Vescovile, simbolo di Pontremoli, alle scuole professionali presenti nel cuore del centro storico, lungo l’antico tracciato della Via Francigena: l’indirizzo Odontotecnico “A.Pacinotti” , per chi vorrà esercitare questa professione o per chi vorrà proseguire gli studi verso materie sanitarie, il tecnico Turistico, che rappresenta una risposta giovane ed efficace per chi intende intercettare le opportunità lavorative che il settore del turismo quotidianamente offre, per poi passare ai corsi più tradizionali ma sempre aggiornati e all’avanguardia, Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Costruzione Ambiente e territorio dell’Istituto “Paolo Belmesseri”.