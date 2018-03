Pontremoli, i Carabinieri incontrano gli anziani per spiegare come evitare truffe

Lunigiana - Una campagna di sensibilizzazione per evitare di incappare nelle numerose truffe che spesso sono rivolte soprattutto agli anziani. È questo l’obiettivo dell’iniziativa del Comando dei Carabinieri della Compagnia di Pontremoli, che su tutto il territorio provinciale ha organizzato incontri nei vari comuni per incontrare la fascia delle persone anziane e dare suggerimenti su come prevenire il fenomeno delle truffe.



Un calendario di incontri che farà tappa nel Comune di Pontremoli sabato 17 marzo alle ore 10 all’interno delle Stanze del Teatro della Rosa. Consigli, dritte, dati pratici e modalità in cui queste truffe vengono architettate e messe in pratica, specie agli anziani, che il Comandante della Compagnia di Pontremoli, Tenente Andrea Quattrocchi insieme al Vice Brigadiere e Vice Comandante della Stazione Enrico Pelassa, illustreranno a tutti i presenti tramite un contatto più diretto, mostrando numeri e dimostrazioni di come questi raggiri ed inganni vengono portati a termine sempre con modalità nuove e avanzate.



L’incontro è ovviamente aperto a tutta la cittadinanza con la speranza che tutti coloro che verranno a conoscenza di questo importante appuntamento possano far sì che la voce arrivi anche ad amici, parenti e conoscenti. Tutti possono partecipare, grandi e piccini, anche se il focus sarà diretto alla fascia d’età più avanzata e spesso la più presa di mira dai vari truffatori.