Pontremoli, domani la raccolta firme contro messaggi e simboli di fascismo e nazismo

Lunigiana - Domani, sabato 27 febbraio, il gruppo “Praticamente Democratici” ha organizzato per la mattinata la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista o più estesamente “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.



La raccolta firme avverrà in Piazza della Repubblica, a Pontremoli, a partire dalle 9.30 con la presenza del presidente del Comitato Maurizio Verona sindaco di Stazzema.