Pontremoli contro i disservizi sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che sarà inviato ai pendolari e a tutti i comuni: "Rimborsi e servizi sostitutivi".

Lunigiana - Pontremoli decide di alzare la voce contro Trenitalia per i disservizi dovuti al maltempo sulla linea Parma - La Spezia dal 1 al 5 marzo scorso. E lo fa con un ordine del giorno che sarà inviato a tutti i comuni interessati dalla tratta e al comitato dei pendolari. Nel documento i consiglieri comunali chiedono il rimborso di parte dell'abbonamento mensile e che in casi di disservizi futuri venga attivato un servizio sostitutivo su ruota in tutte le fasce orarie.



Ecco l'ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Pontremoli preso atto delle numerose proteste dei pendolari, degli studenti e dei viaggiatori occasionali della linea FS Parma – La Spezia, per le contraddittorie e distorte informazioni fornite, per i numerosi treni cancellati “per avverse condizioni meteo”, nel periodo indicato in oggetto, chiede quanto segue:



1. che agli abbonati sia rimborsato parte dell’abbonamento mensile per il disservizio ricevuto;

2. che in futuro, di fronte a disservizi di tale portata venga data ai viaggiatori la possibilità di avvalersi di servizi sostitutivi su ruota in tutte le fasce orarie;

3. di conoscere le motivazioni del disservizio in oggetto e l’esatto numero dei treni “cancellati”.



Il consiglio comunale di Pontremoli dispone inoltre che copia del presente o.d.g. venga inviata a tutti i consigli comunali dei territori interessati dalla tratta ferroviaria in oggetto perché venga discusso ed approvato in tali sedi.

Copia del presente viene inviato anche al Comitato Spontaneo Pendolari della linea FS Parma – La Spezia per opportuna conoscenza.