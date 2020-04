Ponte di Albiano, verso la nomina di un commissario. Subito via i detriti per evitare l'effetto diga

Lunigiana - Poche, se non nessuna alternativa. Il ponte di Albiano crollato questa mattina difficilmente potrà essere sostituito da un'infrastruttura che segua un altro percorso. E' quanto emerge nel parlare con i tecnici degli enti locali coinvolti da questa catastrofe che, per una pura casualità, non ha portato con sé nemmeno un lutto.

L'alveo del fiume Magra, infatti, non presenta altri punti in cui si possa pensare di realizzare un'opera di collegamento tra le due sponde e la bretella Ceparana - Santo Stefano di cui tanto si parla da anni avrebbe tempi di realizzazione troppo lunghi.

Dovrebbero essere più rapide, invece, le tempistiche per la ricostruzione del ponte crollato oggi, visto che si tratterebbe di un'infrastruttura da edificare in emergenza.

Per velocizzare ulteriormente qualunque tipo di attività legata al ponte è stata anche ipotizzata, nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi in videoconferenza tra i sindaci di Bolano, Santo Stefano, Aulla e Podenzana, il presidente del consiglio regionale toscano Eugenio Giani e l'onorevole Cosimo Ferri, la nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza.



Per quanto riguarda la viabilità alternativa nelle prossime settimane, si è parlato della possibilità di utilizzare la strada che da Bolano sale a Montedivalli e che quindi giunge a Podenzana e poi ad Aulla. Un'ipotesi che sarà valutata nel corso di un sopralluogo che sarà svolto nel corso della giornata di domani. Contestualmente si procederà con lo studio e la progettazione dell'intervento di rimozione dei detriti, che altrimenti potrebbero creare un effetto diga che potrebbe causare non pochi danni in caso di forti piogge. Poi sarà il momento di mettere in piedi la ricostruzione nei tempi più rapidi possibili, anche perché non sembra praticabile l'idea di collocare in quel punto un ponte Bailey.



Intanto nel corso della giornata il Comune di Aulla ha stretto due accordi con Italgas e Gaia per garantire la fornitura di gas e acqua a Caprigliola, riuscendo a portare i servizi alla popolazione nel giro di poche ore dal crollo.