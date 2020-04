Ponte crollato, sarà nominato un commissario per la ricostruzione

Lunigiana - Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha accolto la richiesta di nominare un commissario per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra. Lo ha fatto sapere poco fa il deputato lunigianese di Iv, Cosimo Ferri. "Decisione giusta – commenta Ferri – perché si è intrapresa l'unica strada che possa garantire tempi certi e celeri. Occorre un'unica figura che possa derogare alle norme del codice degli appalti e gestire i vari passaggi del procedimento. Bisogna subito affidare la progettazione esecutiva e non perdere tempo".



"Occorre contestualmente gestire l'emergenza e garantire ai cittadini una viabilità alternativa, ci sono già delle proposte concrete. Continuo ad essere a disposizione affinché sia risolto nel minor tempo possibile questa difficile situazione. Chiediamo al Commissario di ascoltare chi conosce il territorio, di essere efficiente e veloce, prendendo spunto dall'operatività utilizzata per la costruzione del Ponte Morandi, rimando a stretto contatto con tutti i rappresentati del territorio".