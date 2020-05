Ponte Albiano, petizione a sostegno del 'Modello Morandi'

Lunigiana - Il comitato spontaneo 'Due fiumi' si attiva per 'smuovere' lo stallo albianese, chiedendo, attraverso una petizione lanciata su Change.org, "la ricostruzione, in tempi brevi, del ponte di Albiano Magra con affidamento diretto dei lavori sul modello del ponte Morandi" e dando sostegno alle "richieste inviate dai sindaci dei sei Comuni interessati alla Ministra del MIT con lettera del 21 Aprile u.s. per gestire questa fase di emergenzialità, con la realizzazione delle sotto elencate opere con tempi e costi compatibili".

