Ponte Albiano, il comitato: "Sette mesi di tempo perso"

Lunigiana - Il comitato spontaneo 'Viabilità due fiumi', costituitosi lo scorso maggio, torna a farsi sentire per chiedere soluzioni al crollo del ponte di Albiano dello scorso aprile. “Dall'incontro con l’Ad di Anas Massimo Simonini, svoltosi il 30 Ottobre scorso, presenti i parlamentari spezzini e i sindaci del territori , così come concordato nella riunione del 10 ottobre svoltasi nel centro sociale di Ceparana, si é appreso che i lavori di rimozione delle macerie del ponte dall’alveo del fiume Magra avranno inizio il 15 Novembre p.v., oltre sette mesi dal crollo del ponte di Albiano; le rampe sulla A15, non saranno costruite perché, dopo mesi di annunci, sono emersi problemi tecnici insormontabili per la loro realizzazione; le rampe sulla A 12 . a memoria dell’ Ad di Anas, non sono mai state oggetto di valutazione; Monica Paganini, sindaca di Arcola, non è mai stata nominata sub commissario ed il Commissario Rossi è decaduto dall’incarico in quanto non più Governatore della Toscana. Per quanto riguarda la ministra Paola De Micheli , forse distratta dalla campagna elettorale in Toscana ed impegnata nel programmare il potenziamento dei trasporti urbani prima dell’aperture delle scuole, non ha mai risposto alle lettere con cui i sindaci della Bassa Val di Vara richiedevano il suo intervento a favore della viabilità di quel territorio inserendolo tra le emergenze nazionali, presupposto essenziale per avviare velocemente i lavori”.



“Emerge chiaramente – conclude la nota del comitato - come, a sette mesi dal crollo del ponte di Albiano, coloro i quali dovrebbero gestire le infrastrutture sia per responsabilità politica (Mit) che tecnica (Anas) hanno sostanzialmente perso tempo, ignorando i problemi reali di 40mila (di cui 4mila residenti di Albiano Magra) e 960 aziende (di cui 60 aziende di Albiano). Il Comitato, per l’ennesima volta ribadisce con forza che ci sono le soluzioni tecniche e gli strumenti legislativi (Decreto “Semplificazioni” recentemente convertito in Legge) per risolvere la grave criticità della viabilità della Bassa Val di Vara e bypassare la situazione di stallo. Quest’ultima potrebbe essere sbloccata con la nomina di un commissario vero con poteri adeguati e il compito specifico di risolvere la viabilità della Bassa Val di Vara realizzazione immediata delle rampe sull’A12 ed apertura del cantiere della Bretella Ceparana- Santo Stefano Magra. In conclusione rivolgiamo un accorato appello a i rappresentanti degli imprenditori, i sindacati, le associazioni ed i consiglieri regionali spezzini affinché facciano squadra con i parlamentari spezzini ed i sindaci della Bassa Val di Vara (come è successo a Genova) per fare pressioni continue su chi ha competenza per intervenire sulla reale emergenza di questo territorio”.