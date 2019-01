Piste e Gran Baita aperti, ritorna il mitico "Fabei" a Zum Zeri

Si scia in Lunigiana con prezzi "popolari" nel fine settimana.

Lunigiana - La neve di mercoledì ha imbiancato il fondovalle e ha reso le montagne e le piste di Zum Zeri fantastiche e meta desiderata dagli appassionati della montagna e degli sport invernali. Questo week end tutte le piste saranno aperte, l’organizzazione sta predisponendo tutto al meglio per accogliere il grande pubblico che si preannuncia e che in queste ore ha mandato in tilt il telefono del rifugio sommerso da telefonate e richieste di informazioni. La gestione ha il piacere di assicurare che le piste sono tutte perfettamente innevate e battute, le strade per raggiungere Zum Zeri sgombre da neve e praticabili.



Obiettivo delle prossime ore annunciare anche l’apertura infrasettimanale degli impianti per tutto il mese di febbraio. Per il week end continua la politica di tariffe scontate in particolare nei giorni feriali e al sabato sull’abbonamento che costerà 20 € e 15 per quello ridotto nella giornata prefestiva e 25 € e 20 ridotto la domenica.

E’ inoltre aperto ed è possibile prenotare il pernotto presso l'Albergo "Gran Baita" collocato direttamente sulle piste mentre per il pranzo le opzioni sono molteplici dal self service, alla paninoteca con salsiccia e wurstel, ai panini e torte tipiche del servizio bar offerto dal rifugio.



Un ritorno che sicuramente sarà gradito , dopo circa 30 anni di assenza, riapre il punto Ristoro presso l'arrivo del Fabei all’altezza della seggiovia, comodo per uno spuntino, una pausa di relax o per prendere il sole. Per il noleggio sci e snow è possibile in loco presso Lucchi Sport, mentre per prenotare o ricevere ogni informazione, la segreteria risponde dalle ore 17.30 al n. 334.7190672