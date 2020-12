Per sciare bisognerà attendere gennaio, a Zeri si lavora per farsi trovare pronti

Lunigiana - Nevica in Appennino ma nessuna sciata sarà possibile fino all'anno nuovo. Il dpcm ha infatti posto al 7 gennaio 2021 la data di apertura degli stabilimenti invernali e, a giudicare dalla tantissima neve caduta in questi giorni, i gestori non possono che, comprensibilmente, masticare amaro. A Zum Zeri si lavora insomma per l'anno nuovo con la cura quotidiana del manto nevoso mentre per domenica 13 è fissata un'esercitazione del Soccorso alpino che prevede, tra altro, lo scarico in sicurezza della seggiovia. Sempre in questi giorni si sta lavorando all'adeguamento delle strutture ricettive nel rispetto delle prevenzioni Covid, in particolare distanziamento e no assembramenti. "Nuove tariffe per Skipass che intendono favorire la nostra utenza più tradizionale con abbonamenti ridotti - spiegano dalla località dell'Alta Lunigiana - riservati oltre che alle categorie di legge, ai soci Sci Club Zeri e Pontremoli, soggiornanti in seconde case o in strutture ricettive nei Comuni di Albareto, Sesta Godano e Zeri, tesserati Aics, Csi, Uisp, Fisi, Coop, altri enti convenzionati e bambini fino a 12 anni". Per saperne di più 334.7190672 info@zumzeri.eu www.zumzeri.eu.