Parco Appennino, rinnovato il consiglio direttivo

Lunigiana - Ministero dell'Ambiente ha comunicato la composizione del nuovo consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, presieduto da Fausto Giovanelli. Le nomine erano attese ormai da più di una anno, ma la procedure burocratiche e l'introduzione di nuove norme hanno fatto slittare la composizione di questo importante organo. In questi mesi il Parco Nazionale ha potuto operare grazie ai decreti del presidente.

Sono sette i nuovi consiglieri e una ulteriore nomina, in rappresentanza di Ispra, arriverà a breve. La rosa dei nomi è rappresentativa di tutti i territori del Parco Nazionale: il Ministero dell'Ambiente ha indicato il giornalista di origini lucchesi ed esperto di aree interne Luca Martinelli; la scelta del Ministero dell'Agricoltura è caduta su Robertino Ugolotti, esponente di Italia Viva in Appennino; gli Enti locali, riuniti nella Comunità del Parco, hanno indicato Elio Ivo Sassi sindaco di Villa Minozzo, Antonio Maffei sindaco di Comano, Raffaella Mariani sindaca di San Romano in Garfagnana già deputata e membro della Commissione ambiente della Camera, Claudio Riani sindaco di Monchio delle Corti; mentre dalle associazioni ambientaliste è giunto il nome della parmense Gabriella Meo ex consigliere regionale dei Verdi.