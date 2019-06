Pallavolo per sempre, evento a Bagnone

Lunigiana - Sabato 15 pomeriggio al campo sportivo "Negrari" di Bagnone si terrà l'evento "Pallavolo per Sempre" organizzato dall'ASD Pallavolo Bagnone nella persona di Furio Dioguardi appoggiato dall'amministrazione Comunale del Sindaco Carletto Marconi e con il contributo di diversi commercianti e aziende del territorio. Evento clou del pomeriggio é l'esibizione di sitting volley (la pallavolo da seduti che sta conquistando appassionati soprattutto nel nord Italia) del Parma sitting volley allenato dal tecnico Fabio Ormindelli vice allenatore della nazionale italiana femminile di sitting volley. Il Parma è una delle società italiane più forti che coinvolgerà anche persone del pubblico che vorranno cimentarsi sul campo ricavato di fronte alla tribuna. Poi c'è il torneo S3 minivolley con la partecipazione di 12 società di pallavolo e 180 bimbi e bimbe. Ci saranno i padroni di casa della Pallavolo Bagnone, l'Olympia Villafranca, l'Orsaro Filattiera, il Volley Pontremoli, il Lunigiana Volley, il Fivizzano, il Podenzana, il Canaletto Spezia, il Pool Lunezia, l'Apuania Carrarese, la Robur Massa e la Pallavolo Carrarese. Alla fine della manifestazione saranno premiati tutti i bimbi dai vari rappresentanti istituzionali presenti e cioè del Comune di Bagnone, del CIP (Comitato Paralimpico), della FIPAV (federazione italiana pallavolo), del CONI, del MIUR (ministero della pubblica istruzione) e dell'Università corso di laurea in scienze motorie di Genova. Non mancheranno per il pubblico presente pizze, focacce e panigacci di Podenzana. L'evento ha il privilegio di avere il dj Fulvio Romiti con la sua musica che insieme allo speaker ufficiale Bruno Curadini condurrà la giornata. Per Bagnone una grande giornata di sport e di emozioni che coinvolge atleti e atlete di tutte le età e di qualsiasi condizione, per l'appunto "Pallavolo per Sempre".