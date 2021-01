Palaghiaccio e bus ibridi nello stesso finanziamento

Lunigiana - Il Palaghiaccio al Cerreto cambia volto. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato i progetti candidati a settembre nell'ambito del programma "Parchi per il clima" riservando al Parco Appennino Tosco Emiliano un finanziamento di oltre 3,5 milioni di euro. "E' un successo . Ma ora bisogna correre per dare attuazione - dichiara il presidente Fausto Giovanelli –. I boschi sono la migliore strategia per il cambiamento climatico. Gli edifici e i trasporti scolastici saranno migliorati in accordo con i Comuni del Parco".

Oltre all'efficientamento energetico del Palaghiaccio (700mila euro da Roma), stessa operazione riguarderà il Rifugio Segheria dell’Abetina Reale, l’edificio scolastico Zampetti a Filattiera e la scuola secondaria di primo grado "Igino Cocchi" di Licciana Nardi e dell'elementare di Comano. Inoltre verrà finanziato l'acquisto di due scuolabus ibridi per i comuni di Bagnone e Fivizzano.

"Alcune azioni - dice il direttore del Parco, Giuseppe Vignali- riguarderanno tutto il territorio del Parco. Hanno un'ubicazione precisa quelle che riguardano l'efficientamento degli edifici, a partire dal Palaghiaccio di Cerreto. Si interverrà poi su altri edifici come il rifugio Abetina reale nell'Appennino reggiano o il rifugio Miramonti a San Romano. E' stata data inoltre priorità alle scuole con ben quattro edifici da rendere più efficienti. I progetti per la mobilità sostenibile riguarderanno anche Corniglio, Sillano–Giuncugnano e Monchio delle Corti e consisteranno in piazzole e attrezzature per favorire la sharing mobility, saranno acquistati scuolabus per i comuni di Bagnone, Fivizzano e Monchio delle Corti oltre ad altre due auto elettriche per il parco nazionale".