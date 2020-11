Ora la Lunigiana ha un logo per l'ambito turistico regionale

Lunigiana - È stato annunciato, finalmente, il logo dell’ambito Lunigiana, che riunisce sotto un unico simbolo tutti i comuni del territorio. La Lunigiana, così, avrà un’icona che potrà essere apposta sui calendari delle manifestazioni, sulle locandine degli eventi e che potrà essere utilizzata anche dalle attività commerciali del territorio affinché il brand circoli il più possibile, promuovendo questa terra.



"Una terra che guarda finalmente al futuro – dichiara il vicesindaco e assessore al Turismo di Aulla (Massa-Carrara) Roberto Cipriani – unita, e che ha deciso di investire in modo concreto sul turismo, concentrandosi sulle caratteristiche uniche di questo territorio. Le risorse naturali e i prodotti di eccellenza possono, non solo attrarre i turisti di passaggio, ma anche incrementare i soggiorni lunghi. Questo logo è importante sotto tanti punti di vista".



Ci sono novità anche per il punto informazioni turistiche di Aulla: "Attraverso la partecipazione a un bando specifico, stiamo cercando di potenziare l’ufficio turistico affinché possa diventare un punto di riferimento per tutta la Lunigiana. Inoltre, nei mesi scorsi è stata firmata la collaborazione con Sigeric, che si è già impegnata a promuovere questo Comune con iniziative belle e interessanti, e si rafforzerà sicuramente nel tempo, appena questa emergenza sarà finalmente contenuta".