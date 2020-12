Onorare la Francigena percorrendola, ad agosto il passaggio in vallata

Lunigiana - Si chiama “Via Francigena. Road to Rome 2021” ed è il nome del grande evento che l'Associazione europea delle Vie Francigene (AEVF) organizza il prossimo anno in occasione del 20° anniversario della sua fondazione, avvenuta a Fidenza nel 2001. “Oggi ci rendiamo conto, se consideriamo la realtà e guardiamo con attenzione alla Storia, che c’è qualcosa di più importante che non i soldati e le merci che transitano lungo le strade; questo qualcosa sono le culture. Ecco introdotta la Via Francigena che io penso possa essere considerata, essenzialmente, una via di culture”, afferma il presidente dell'associazione, Massimo Tedeschi. L'evento vuole essere un grande momento di festa, una lunga marcia a staffetta, da percorrere a piedi e in bicicletta, lungo i 3.200km della Via Francigena. Il bordone del pellegrino prenderà il posto della fiaccola olimpica, e sarà portato, tappa per tappa, lungo l'intero cammino.



Partirà il 15 giugno 2021 da Canterbury, km 0 della Francigena, per arrivare a Roma il 10 settembre 2021 e, il 18 ottobre 2021, a Santa Maria di Leuca. Oggi la Via Francigena – 148 tappe, 5 Paesi, 16 Regioni, 630 Comuni – costituisce uno degli Itinerari culturali europei attrattivi. Il numero crescente di camminatori provenienti da tutto il mondo sottolinea la nuova tendenza verso un modo di praticare turismo culturale e sostenibile che sviluppa il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che accolgono. La marcia sarà costituita da un gruppo stabile di camminatori al quale si affiancheranno, di volta in volta, tutti coloro che vorranno partecipare. L'elenco delle tappe non poteva mancare il nostro comprensorio, che sarà toccato ad agosto. Il 19 scoccherà l'ora della tappa Pontremoli-Aulla (32,3 chilometri a piedi); il giorno successivo sarà la volta dei 17,4 chilometri che collegano Aulla a Sarzana, anche qui a piedi; e il 21 agosto infine la carovana partirà in bici da Sarzana per raggiungere dopo oltre 54 chilometri Camaiore.