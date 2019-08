Lunigiana - Per tutti coloro che si mettono in viaggio in questi giorni particolarmente delicati sotto il profilo del traffico è bene sapere che la linea ferroviaria La Spezia-Pontremoli-Parma da sabato 17 a domenica 18 agosto, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Parma, sarà soggetta a variazioni, cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni Regionali.