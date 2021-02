Nuovo codice di comportamento dei dipendenti Arpal: consultazione pubblica fino al 31 marzo

Lunigiana - L'Agenzia ha recentemente adottato lo schema del nuovo codice di comportamento dei dipendenti Arpal in conformità alle nuove Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ed a quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice nazionale dei dipendenti pubblici) e dall'articolo 54, comma 5, del D.lgs 165/2001 (Testo unico del Pubblico impiego).



Il testo è disponibile qui e viene posto in consultazione pubblica sino al 31 marzo prossimo per ogni eventuale osservazione, proposta o suggerimento da parte di cittadini, associazioni, imprese o comunque di chiunque intenda partecipare alla consultazione medesima; a tal fine può essere inviata una mail al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ()