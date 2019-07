Nuove piste al Cerreto, il bando è pronto

Lunigiana - E’ in uscita in questi giorni il bando di affidamento lavori per la realizzazione di una nuova pista nel comprensorio sciistico di Cerreto Laghi. Opera già finanziata nel 2018 dalla Regione Emilia-Romagna e progetto già presentato in autunno presso il Comune di Ventasso (leggi qui), da allora i documenti di gara hanno avuto una gestazione di quasi dieci mesi. Saranno pronti giusti in tempo, nella migliore delle ipotesi, per poter presentare già almeno una parte del nuovo impianto in funzione dalla prossima stagione sciistica.

CDS vi porta in un tour su quelli che oggi sono prati e pendii sassosi cotti dal sole di queste giornate di grande caldo estivo. Ma che presto saranno tracciati bianchi. Il progetto prevede di sostituire il vecchio impianto con uno nuovo. Succede tutto alle spalle del paese per una pista che di fatto sarà la continuazione della 3 fino in fondo. Prolungata la sciata fino a "sotto" il lago, al termine verrà realizzato l’arroccamento così da collegare questo impianto a quelli centrali. Negli intendimenti c'è anche la realizzazione di un grande campo scuola.

In queste settimane si sta lavorando sodo a preparare il fondo nel modo migliore per poter poi predisporlo secondo la destinazione che avrà alla fine delle opere. Non è l'unico cantiere per Cerreto Laghi. Si attende il via ai lavori al palaghiaccio, anch'esso in attesa di migliorie da qualche tempo. Un gap che ha privato la località dell’Appennino del consueto e virtuoso via vai di squadre professionistiche che solitamente preparano la stagione proprio nel moderno impianto all’inizio del paese.



Fa.Lug.