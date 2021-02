Nuove date per i tamponi rapidi nel Comune di Pontremoli

Lunigiana - In virtù della grande richiesta e nell’ottica di cadenzare con più frequenza possibile l’attività di tracciamento avviata, l’amministrazione si propone di integrare gli sforzi che la Regione e l’Asl stanno imbastendo nella medesima direzione aggiungendo giornate a disposizione per effettuare i tamponi rapidi.

Il servizio darà nuovamente attenzione e preferenza al mondo della scuola (insegnanti, studenti, operatori vari), ma sarà fruibile anche da coloro i quali per motivi lavorativi/professionali frequentino la città. Sarà quindi non necessariamente riservato a residenti entro il comune.



Cinque le giornate questa settimana durante le quali poter accedere al servizio: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17, sabato, dalle 14 alle 17 e la domenica, dalle 9 alle 11.45 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica.

Tamponi antigenici rapidi eseguiti da personale sanitario qualificato con risultato consegnato in giornata alla e.mail fornita e da effettuarsi esclusivamente previa prenotazione al numero 0187.4601235 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. Sarà preferibile raggiungere il luogo indicato in autovettura.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e i minori dovranno essere accompagnati dai genitori. È possibile anche per chi ha già effettuato un tampone rapido in precedenza, sottoporsi nuovamente al test per permettere un tracciamento il più puntale e capillare possibile.

Non potranno sottoporsi al test rapido persone che hanno in corso per disposizione di ASL il regime di quarantena/isolamento o in caso di presenza di sintomi riconducibili a Covid-19.