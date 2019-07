Non solo luogo di Resistenza, funzione sociale e turistica per il Monte Gottero

Lunigiana - Sabato 27 luglio 2019 si svolgerà la manifestazione "Attualità del Monte Gottero - Da luoghi della Resistenza a luoghi a funzione sociale e turistica" a cura di Comune di Sesta Godano, in collaborazione con Regione Liguria, Provincia della Spezia, Unione Comuni della Val di Vara, Città della Spezia, Comune di Monterosso, Comune di Zeri, Comitato Provinciale Unitario della Resistenza - La Spezia, Club Italiano Alpini, Ass. Nazionale Alpini, Parco di Montemarcello Magra- Vara, Mangiatrekking.



L'evento è giunto alla sua 5° edizione e si propone come commemorazione nei luoghi della storia e spazio di confronto su temi di attualità. Tema dell'edizione corrente è il recupero del territorio e la difesa dell'ambiente in funzione sociale e turistica. Da Monterosso al monte per affrontare temi cari ad un territorio - quello ligure - ricco di contraddizioni e differenze ma legato da rapporti di interdipendenza fra costa ed entroterra. Recuperare questi rapporti ed intensificarli equivale a vincere quella scommessa di sviluppo sostenibile percorribile soltanto attraverso una sinergia fra i territori.



Per chi desiderasse partecipare all'evento il ritrovo alle ore 9 da Piazza Marconi, Sesta Godano, per salire al Monte Gottero fino a Menage, dove si svolgerà presso il "Cippo" la commemorazione e la tavola rotonda di attualità. Alle ore 12:30 pranzo. Anche quest'anno il pranzo sarà offerto dall'organizzazione con la classica pasta e altri prodotti tipici.Nella giornata seguirà un momento di intrattenimento con la Piccola Orchestra del Libero Pensiero "Scarpe Rotte" e KirkPatrick che si esibirà in un spettacolo con la cornamusa. Info: 3383746852.