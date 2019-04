Natale con i tuoi, Pasqua al Cerreto. Con gli sci ai piedi

Lunigiana - Una Pasqua sulla neve a Cerreto Laghi. Dopo il sopralluogo effettuato in mattinata, infatti, la gestione delle piste comunica che nel weekend pasquale saranno aperti gli impianti di risalita. Al momento l'apertura è prevista per sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 aprile ma, in base alle condizioni meteo, sarà valutato se aprire gli impianti anche altri giorni. "Sarà aperto il vallone della Nuda – specificano – e, se non ci sarà troppo caldo nei prossimi giorni, contiamo di aprire anche la Pista 1. Orario 8.30-16.00. Prezzo Skipass 20 euro (giornaliero per tutti)".