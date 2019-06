Mulazzo slow day, appuntamento con la Mangialonga

Lunigiana - Una passeggiata lenta, per conoscere ed apprezzare il territorio attraverso i sentieri che collegano il punto partenza di ponte Teglia al borgo di Mulazzo, con soste gastronomiche, esposizioni artistiche e visita ai borghi attraversati dal percorso.

L’evento patrocinato da Regione Toscana, Comune di Mulazzo e dall’Associazione nazionale Città Slow, con la preziosa collaborazione di Sigeric servizi per il turismo ed Istituto Valorizzazione Castelli Massa Carrara e con la partecipazione di Acqua Fonte Viva.



Un percorso di 12km, suddiviso in 9 tappe, che parte da ponte Teglia e passando per Castagnetoli, Busatica e Pozzo arriva al borgo di Mulazzo, per poi fare tappa finale ad Arpiola.

In ogni tappa oltre a visitare i borghi, saranno allestite mostre artistiche e sarà possibile visitare a Mulazzo i musei Archivio Malaspina ed Museo dedicato a Dante.

Presso ogni tappa ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali presso agriturismi, enoteche, ristoranti e bar che i partecipanti potranno acquistare direttamente in loco, si inizierà con la colazione, per proseguire nelle varie tappe nelle quali si potranno degustare torte d’erbi, la barblota, i tipici ripieni di verdura, i panigacci e per completare le lasagne di farina di castagne.

Non sarà solo una passeggiata enogastronomica ma anche l’opportunità per visitare i borghi, musei e mostre artistiche allestite per l’occasione, esporranno infatti ad Arpiola presso il parco San Giuseppe il pittore Sante Franchini, il pontremolese Anish (Giacomo Sarteschi) esporrà a Busatica e per l’occasione a Pozzo sarà allestita una mostra con le opere di Livio Galanti, alcuni acquarelli ed opere a china

“Non abbiamo quindi solo investito sul percorso fluviale che collega ponte Magra a ponte Teglia passando per Groppoli ed Arpiola, che sarà oggetto di una importante valorizzazione grazie al finanziamento del progetto ciclabile di Magra con i comuni limitrofi, ma con questo primo evento vogliamo valorizzare un nuovo percorso che si intersechi all’anello di magra, senza dimenticare le zone del Castevolese, di Parana e Montereggio dove sono in atto altre iniziative di valorizzazione. Un’occasione questa prima mangialonga per conoscere il territorio, le tradizioni e tipicità, senza dimenticare la nostra storia locale, ecco cos’è Mulazzo Slow Day, un modo lento per conoscere e degustare.”



Presso le attività coinvolte è possibile trovare i moduli di pre iscrizione

Per informazioni e prescrizioni 3487041445