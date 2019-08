Mondiale del fungo porcino, aperte le iscrizioni

Lunigiana - Aperte le iscrizioni alla settima edizione del Campionato Mondiale del Fungo che anche quest'anno si svolgerà ad ottobre a Cerreto Laghi, nel Comune di Ventasso.

Grande novità è che tutti i concorrenti dovranno partecipare alla raccolta combinata (funghi + rifiuti) secondo le modalità del nuovo regolamento (clicca qui) per un mondiale più rispettoso e sostenibile.



Da un'idea di Frà Ranaldo e dei Briganti di Cerreto promotori di questo evento, il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in collaborazione con il Comune di Ventasso e con il contributo di Passione Funghi e Tartufi, A Passeggio nel Bosco, Iren e Riccoboni Holding organizza la settima edizione dell'evento che ha visto un crescente interesse e che è sempre più atteso.

Ai già presenti e consolidati partner dell'iniziativa si è aggiunta dallo scorso anno un'importante collaborazione con Geotiket , il portale italiano per l'acquisto online dei permessi di raccolta funghi.



L'obiettivo è quello di consolidare una manifestazione interamente dedicata al fungo porcino: Porcini da cercare; Porcini da raccogliere; Porcini da studiare; Porcini da raccontare; Porcini da fotografare; Porcini da cucinare.



Lo spirito è quello di radunare a Cerreto gli amanti del fungo, di creare un legame positivo, di incentivare metodi di ricerca e raccolta rispettosi dell'ambiente, di capire e conoscere meglio il mondo dei boschi e dei funghi, di festeggiare questo dono della natura insieme e in allegria.



Per partecipare alla gara che avrà luogo domenica 13 ottobre 2019 è obbligatorio prendere parte alla serata formativa di sabato 12 ottobre.



I moduli di iscrizione sono sul sito ed è possibile contattare il Parco Nazionale e richiedere il modulo, scrivendo a turismo@parcoappennino.it oppure chiamando Erika Farina al numero 3471639146.