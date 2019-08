Miss Italia, la 19enne apuana Alice Guidi alle prefinali nazionali

Lunigiana - Nella notte di San Lorenzo brilla la stella di Alice. Alice Guidi di Montignoso (Massa-Carrara) è salita sul gradino più alto del podio e conquista la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019 e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dal 26 al 29 agosto a Mestre. Grandissimo successo della manifestazione organizzata dalla direzione del Camping Pappasole spa in collaborazione con l'agenzia Your Friends e il patrocinio del Comune di Piombino nella seconda edizione del concorso nella struttura piombinese. Al secondo posto un’altra apuana: Serena Sestini, studentessa 17enne di Massa.



Veramente non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta dal signor Costantino Goretti presidente del Pappasole spa e dalla signora Barbara Landi direttore commerciale del Pappasole ( giurata d'eccezione anche la signora Federica Fratoni assessore all'Ambiente Regione Toscana),nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo delle finaliste regionali in gara, la vincitrice della fascia regionale in palio della serata ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019 - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS) - 19 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.



2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.



3^ Classificata - Miss Terza Classificata - CHIARA GORGERI - di S.Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone.



4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.



5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - VERONICA LO GIUDICE - di Camucia (AR) - 18 anni - parrucchiera - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno. 6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - REBECCA SALSINI - di Massa - 23 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone. Miss Rocchetta Bellezza Toscana è stata premiata dal signor Costantino Goretti presidente del Pappasole spa,dal signor Paolo Baldassini direttore del Pappasole spa e da Gloria Tonini di Piazza al Serchio (LU) Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e classificatasi tra le prime 10 finaliste nazionali 2018. Prima dell'inizio della manifestazione i componenti della direzione del Pappasole hanno presentato il signor Francesco Ferrari neoeletto sindaco di Piombino che ha ringraziato e salutato tutto il numeroso pubblico presente. Durante la serata è intervenuto l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori, ospiti della serata Sofia Penco di Bibbona Miss Toscana 2018 e Gloria Tonini di Piazza al Serchio (LU) Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2018 e Miss Piazza Italia alle finali nazionali 2018. La serata è stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede come suo solito è riuscito a coinvolgere tutto il pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be-Much da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci di Ar Stilisti per Capelli con il salone a Castelfiorentino (FI). L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e dall'agenzia Your Friends. Il prossimo appuntamento con le finali dei titoli satellite per la Toscana è in programma per venerdì 16 agosto in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona (LI) dove verrà eletta la nuova Miss Cinema Toscana 2019.