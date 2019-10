Mercatini, esibizioni e gusto, 'Festa dell'uva' ad Aulla

Lunigiana - Appuntamento domenica prossima ad Aulla con la Festa dell'uva, che raggiunge la 38ma edizione. "Una rievocazione storica degli usi e costumi del nostro territorio, durante la quale saranno protagonisti anche i prodotti tipici di tutta la Lunigiana, in quanto storicamente il nostro territorio ha vissuto di agricoltura e allevamento - spiegano gli organizzatori Pro Loco Viviamo Albiano, Cia e Coldiretti -. Tale evento, che risale come prima edizione al 1929, nasce come momento di aggregazione e racconta in modo figurato il periodo post vendemmia durante il quale le frazioni del comune e i paesi limitrofi, si radunavano nel capoluogo, Aulla, per commerciare i propri prodotti. Negli anni seguenti la manifestazione è cresciuta sempre di più fino a quando negli anni 80 ha raggiunto il suo massimo splendore".



L’evento di quest’anno si svolgerà ad Aulla, Centro Storico, piazza della Vittoria e piazza Repubblica. Sabato mattina nel Centro si troveranno i mercatini di artigianato di qualità provenienti da diverse parti d’Italia e dalla Provenza, stand gastronomici e falconieri. In Piazza Cavour dalle ore 16 esibizioni di Zumba e alle ore 18 concerto di quartetto d'archi.

Domenica 13 Ottobre, la giornata partirà alle ore 09:00 e alle ore 12:00 e si svolgerà la storica benedizione dei Trattori da parte del parroco. Si terrà un'esposizione degli elaborati delle scuole a tema e una giuria giudicherà i vincitori ai quali sarà assegnato un premio.

Durante la giornata vi sarà un parte ludica che vedrà le varie squadre formate da adulti e bambini, sfidarsi in giochi storici e a tema bucolico. Esposizione di macchine agricole e dei trattori.



I partner della “Festa dell’uva” sono l’associazione di categoria Coldiretti Massa Carrara, CIA, Strada del Vino dei Colli di Candia e Lunigiana e il Distretto scolastico territoriale, i quali organizzeranno mercati tipici di produttori, fattoria didattica e orto didattico.

Non mancheranno spettacoli che allieteranno il pubblico: balli Country e spettacolo del Gruppo Storico di Fivizzano.



“Arriva una ventata d'Autunno per le vie di Aulla – commenta l'assessore Giada Moretti - e ne sono molto contenta. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati nell'organizzazione della 38^ Festa dell'uva e le associazioni di categoria sempre pronte a offrire un'esperienza unica nel mondo dei piccoli produttori del nostro territorio.”