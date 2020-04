Mascherine, saturimetri, guanti e calzari per la Società della Salute della Lunigiana

Lunigiana - Altro bel gesto di solidarietà nei confronti della Società della Salute della Lunigiana. Infatti, nel pieno dell’emergenza coronavirus, l’associazione “Cio nel cuore”, il Rotary Club Lunigiana e altre realtà associative lunigianesi hanno donato un'importante dotazione di mascherine, saturimetri, guanti e calzari alla SdS Lunigiana, che le distribuirà agli operatori sanitari e ai medici delle USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Queste sono state istituite dalla Regione Toscana e sono uno strumento basilare per il contenimento del covid-19, poiché consentono di intervenire direttamente nelle case. “Voglio ringraziare sentitamente – commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – senz’altro il Rotary Club Lunigiana, ma, in particolare, l’associazione di promozione sociale “Cio nel cuore” per la grande sensibilità dimostrata verso chi è in prima linea nella lotta al covid-19. Di conseguenza, siamo molto grati per un gesto che rende merito al mondo associativo locale, che tanto si spende per stare vicino a chi soffre e a chi sta peggio, facendo del bene e donando un sorriso” aggiunge Varese. “Cio nel cuore” è un’associazione di promozione sociale onlus che nasce dal desiderio di ricordare il professor Pier Giacomo Tassi di Pontremoli, più semplicemente Cio, così come amava essere chiamato. Scopo dell’associazione è perseguire, nella massima trasparenza, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato, finalità benefiche mediante il sostegno e l’ideazione di progetti dedicati a giovani e meno giovani, con particolare attenzione alle attività ricreative ed educative di supporto al mondo dello sport e della scuola; alle attività destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e naturale; alle attività legate al settore sanitario.