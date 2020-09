Mangia Trekking alla riscoperta di "Territori e Tradizioni"

Lunigiana - Prosegue sulle Alpi Apuane il progetto “Territori e Tradizioni”, secondo un programma sviluppato dall’associazione Mangia Trekking in collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Comune di Stazzema.

Si tratta di un escursionismo responsabile che valorizza i territori e promuove le ricchezze turistico-culturali dei paesi apuani.

Il filo conduttore del progetto messo a punto dall’associazione sono gli antichi cammini delle comunità locali, i primitivi mestieri, ed il tener viva la cultura e la memoria storica dei luoghi. Un alpinismo lento ormai affermato, che va producendo veri e propri “stili di vita e di movimento”, che contribuisce a richiamare sempre più persone sui territori di montagna. Nell’ultima attività organizzata dall’associazione, guidata da Diego Polidori di Bovalica, è stata portata la lente d’ingrandimento sul territorio di Farnocchia, il cui toponimo deriva da bosco di nocciole e sul borgo di Pomezzana. Paesi, ricchi di storia, esposti al sole e che tanto devono alle piante di castagno, le quali nei secoli hanno rappresentato una loro fondamentale risorsa. Il commercio, la produzione di carbone e la coltivazione della canapa furono tra le più importanti e storiche attività dei loro abitanti. Così in una giornata molto piacevole, con un alpinismo lento dolce ed aperto a tutti, l’associazione è salita sul monte Gabberi, splendido terrazzo naturale sulla Versilia, il mar Ligure ed una larga parte dell’entroterra Apuano. La giornata, si è poi conclusa con un “salto” nella tradizione locale, un’ apprezzata, degustazione di prodotti tipici, con visita alla cantina dei vini rinomati, conservati e consumati presso il caratteristico locale di Pomezzana “SottolaLoggia”. L’associazione Mangia Trekking, soprattutto in questo periodo di ripresa del Covid-19 invita a salire in montagna, in Alta Versilia, in questi ambienti incontaminati, per vivere queste piacevoli avventure di Alpinismo Lento. Dove è possibile visitare e conoscere , caratteristici borghi legati a tratti di antica storia territoriale, osservando panorami che riconducono “all’ autentica bellezza della Natura”.