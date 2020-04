Lunigiana, la Regione stanzia 300mila euro per la manutenzione delle strade

Lunigiana - Un cofinanziamento regionale di 3.200.000 euro (che attiverà su tutto il territorio toscano oltre 4.378.000 euro di investimenti, 314mila euro in provincia di Massa-Carrara, in Lunigiana) permetterà di ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli Comuni.



“Abbiamo scelto di aiutare le realtà più piccole – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – perché sono quelle che più difficilmente riuscirebbero a finanziare interventi di manutenzione straordinaria della propria viabilità senza il supporto della Regione. Abbiamo stilato una graduatoria delle domande di contributo privilegiando le realtà che sulla base dell’ultimo censimento risultano meno popolate. E’ un’ulteriore dimostrazione che la Regione è al fianco dei piccoli Comuni e delle aree interne e che la nostra volontà è quella di non lasciare indietro nessuno”.



Gli interventi previsti in provincia

• Comano: sistemazione della piazza in località Imocomano; totale intervento € 70.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Bagnone: ripristino viabilità sulla strada di collegamento alla frazione di Pastina; totale intervento € 64.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Podenzana: manutenzione straordinaria del manto stradale sulla viabilità di Casa Borsi, Serra, Serralta e Pianello frazione Montevalli; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

• Filattiera: manutenzione straordinaria della strada comunale nel borgo di Serravalle e in località Cartiere/Macerie; totale intervento € 65.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

• Mulazzo: manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Canossa, Gavedo e Barcola; totale intervent o € 65.580; cofinanziamento regionale di € 50.000.