Lunezia, chieste le dimissioni del presidente Marchini

Lunigiana - Domani, sabato 18 ottobre, si riunirà a Pontremoli il direttivo dell'Associazione Lunezia, sodalizio in prima linea per la creazione della famosa regione a cavallo tra Liguria, Toscana ed Emilia attorno alla quale gravita un antico e noto dibattito. Tra i punti all'ordine del giorno ce ne sarà uno un po' spinoso: il presidente dell'associazione, Rodolfo Marchini, nel corso delle comunicazioni parlerà anche della richiesta di dimissioni che gli è arrivata dal consiglio, in particolare dal referente spezzino dell'associazione Lunezia, il castelnovese Enrico Ghizolfi, convinto che il presidente non rivesta la carica nel modo adeguato. In particolare in ballo ci sarebbero dissapori anche legati a ragioni politiche e valoriali, in quanto Ghizolfi ritiene che Marchini stia dando all'associazione e alle sue battaglie un'impronta marcatamente di destra – in particolare direzione Fratelli d'Italia -, legando il suo nome e il logo del sodalizio, segnatamente sui social network, all'attività di Giorgia Meloni e del suo partito.