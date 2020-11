Liguria-Toscana, ora gli albianesi possono andare a comprare a Bolano

Lunigiana - Secondo le regole scritte nel dpcm d'inizio novembre consente gli spostamenti in Comuni diversi da quello in cui si abita per fare la spesa laddove il Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze. Fra gli altri è il caso della frazione di Albiano Magra, Comune di Aulla ma sul confine con la regione Liguria e in particolare il Comune di Bolano. Ieri il sindaco Valettini ha richiesto espressamente al Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e ai Comuni limitrofi la possibilità di spostamenti nei confini liguri da parte degli abitanti di Albiano e da Bolano è arrivato l'ok con la firma del sindaco Alberto Battilani.