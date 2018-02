Legambiente organizza una ciaspolata in Lunigiana

Lunigiana - Arrivano anche sulle montagne della Lunigiana le iniziative organizzate da Legambiente per promuovere un turismo in quota che non aggredisce l'ambiente Nonostante il grave impatto dei mutamenti climatici sul delicato ecosistema alpino, molto denaro ancora viene mal investito in questi luoghi per nuovi impianti di risalita e per innevare artificialmente le piste da sci, con un grande spreco di energia e risorse. Inoltre, la presenza di motoslitte in aree di grande pregio naturalistico è sempre più massiccia e l'eliski, al di là dei tentativi di regolamentazione, in alcune località continua ad imperversare in maniera molto impattante.



Ma vivere la montagna nel rispetto della natura e dei territori è possibile. Una vacanza sulla neve può essere divertente e appagante senza devastare il delicato equilibrio che regola le zone montane. E' solo una questione di scelte. Legambiente ogni anno con Nevediversa organizza appuntamenti sulla neve a impatto zero lontano dagli impianti di risalita e dalle piste innevate artificialmente. Niente motoslitte ma ciaspole e sci di fondo, passeggiate distensive e rigeneranti tra paesaggi unici, degustazioni di prodotti tipici al caldo dei rifugi e gite fra borghi incantevoli vi regaleranno il gusto autentico di una gita in montagna.



Ciaspolata con le Guide di AlterEco nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Domenica 11 febbraio 2018 • Sassalbo (Fivizzano, MS)

Programma



9,30 Ritrovo a Fivizzano e trasferimento in 'car pooling' a Sassalbo

10,00 Escursione con le Ciaspole

13,30 Pranzo con tagliere di montagna

15,30 (circa) rientro a Fivizzano

Informazioni



Contributo di partecipazione: Euro 22

(comprende noleggio ciaspole e racchette, pranzo con tagliere di montagna, Guida GAE)

Necessaria prenotazione

Difficoltà: escursionistico su neve con ciaspole

Durata circa tre ore A/R

Abbigliamento adeguato a un'escursione in montagna (giacca a vento, berretto, guanti, scarponcini montagna, no Moon Boot, ghette e/o pantaloni da neve, acqua).

NB: per i bambini le ciaspole calzano il 36 come numero minimo

Per dettagli chiedere al momento della prenotazione