Legambiente organizza soggiorni low-cost per ragazzi in Lunigiana

Escursioni, visite, giochi, laboratori per conoscere la biodiversità dei Parchi Unesco.

Lunigiana - La biodiversità è un tesoro che va preservato, e chi può farlo meglio dei bambini, ovvero il futuro del nostro territorio? Per questo il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano insieme a Legambiente promuovono "La mappa del tesoro", ovvero settimane rivolte ai ragazzi per conoscere il patrimonio naturale del Parco e l'importanza di preservarlo per le future generazioni.

Dal 24 al 30 giugno per i bambini tra gli 8 e i 12 anni, e dal 1 al 7 luglio per i ragazzi dai 12 ai 14 anni si terranno quindi soggiorni con laboratori, giochi ed escursioni, dove i giovani partecipanti entreranno nel mondo della tutela della biodiversità e della sostenibilità, scoprendo un territorio ricco di storia, natura e identità rurale d'Appennino.

La base residenziale dell'iniziativa sarà il Bioparco dei Frignoli, un attrezzato centro con rifugio escursionistico, ideale per conoscere e giocare con la natura che si trova a 900 m di altezza in Comune di Fivizzano, vicino al borgo di Sassalbo e al Passo del Cerreto nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.



Le escursioni porteranno anche alla scoperta dei Parchi UNESCO della Lunigiana: oltre al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano (riconosciuto come Riserva della Biosfera UNESCO) si conoscerà il Parco Regionale delle Alpi Apuane (riconosciuto Global GeoPark UNESCO) ed in particolare le peculiarietà carsiche e geologiche straordinarie di Equi Terme con il suo Geo-Archeo Park(Grotte e l'ApuanGeoLab) attrezzato per esperienze suggestive e formative..



Il contributo, già contenuto di Euro 340,00 a ragazzo, potrà essere ulteriormente ridotto a Euro 190,00 se la Regione Toscana confermerà il finanziamento del progetto: "Estate nei Parchi e nelle Aree protette della Toscana" 2018 proposto dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. I ragazzi godranno di ospitalità completa per 7 giorni e saranno seguiti da Guide Ambientali Escursionistiche e Educatori qualificati di Legambiente. Per assicurarsi il posto a questi soggiorni si può inviare la scheda di pre-iscrizione a Legambiente (338 5814482 • info@lunigianasostenibile.it) quanto prima, visto che i posti sono limitati.