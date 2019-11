Le prime timide nevicate a Zum Zeri e a Cerreto Laghi

Lunigiana - I monti si tingono di bianco. Il primo velo di neve ha coperto l'Appennino in queste ore, in particolare le due località sciistiche più vicine al Golfo della Spezia, ovvero Zum Zeri e Cerreto Laghi. L’abbassamento della temperatura ha portato la neve dopo giorni di pioggia che qualche danno ha arrecato alla comunità di Zeri. “Speriamo sia di buon auspicio per la prossima stagione che auspichiamo possa allietarci fin dalle vacanze di Natale” ha dichiarato Maurizio Viaggi, presidente della società no-profit che gestisce la bella stazione lunigianese.

Per gli appassionati dello sci e di Zum Zeri le buone notizie sono molte e sono state presentate lo scorso week end presso lo stand della Regione Toscana a Modena in occasione di Snowpass la fiera nazionale della neve tra queste la conferma che gli interventi in programma di riqualificazione degli impianti e delle piste da sci sono in fase di ultimazione grazie al grande impegno del caposervizio Diego Chiocca e di tutto lo staff. Sono state ampliate le piste in particolare quelle del Monte Fabei e del campo scuola. L'innevamento artificiale è stato implementato con ulteriori cannoni che, se il meteo e le temperature lo consentiranno, inizieranno a sparare fin dai primi giorni di dicembre con l'obiettivo di sciare durante le festività natalizie.



L'albergo Gran Baita Lunigiana sta ricevendo una importante opera di restyling per poter accogliere al meglio gli appassionati, gli sci club e le scolaresche, si aprirà un nuovo ristorante alla carta curato dallo Chef Cristian Verilli che affiancherà il tradizionale ed eccellente Self Service per soddisfare chi vuole trascorrere la giornata senza la fretta di dover correre sulle piste da sci. La gestione assicura inoltre molte altre novità per garantire al meglio la fruizione della stazione invernale dallo snow alle ciaspole, pomeriggi di musica con aperitivo, a piacevoli serate di buona cucina e divertimento.