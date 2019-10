Lavori sulla linea, scatta lo stop ai treni fra Aulla e Pontremoli

Lunigiana - "Per lavori programmati sulla linea La Spezia - Parma, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nelle giornate dal lunedì al venerdì dal 21 al 31 ottobre 2019 tra Pontremoli e Aulla, i treni subiranno le modifiche indicate. L’orario di partenza e arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico e non effettueranno trasporto di bici a seguito del viaggiatore".



Nel dettaglio Rfi spiega: "Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: PARMA in corrispondenza del Terminal Autobus Extraurbani (pensilina arancione); VICOFERTILE Via Roma, fermata TEP Vicofertile Campo Calcio; COLLECCHIO Via 27 Aprile in prossimità del civico 6, fermata TEP; OZZANO TARO V. Nazionale vic. strada Qualatico, fermata TEP Ozzano Centro; FORNOVO fermata TEP «Fornovo» via V. Rugarli (c/o strada accesso stazione); SOLIGNANO Via Fondovalle 24, fermata TEP vicino Farmacia; BERCETO S.S. vicino bar /trattoria; OSTIA PARMENSE fermata TEP OSTIA POSTE (nel parcheggio)".



Le ulteriori informazioni di dettaglio sono consultabili presso: uffici informazioni e assistenza clienti e biglietterie.