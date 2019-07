Lavori sulla ferrovia per Parma, bus tra Pontremoli e Berceto

Lunigiana - Trenitalia avvisa: anche per l’estate 2019 sono previsti lavori di manutenzione sulla linea Pontremoli – Parma.

Una consuetudine per tutti i pendolari che, per motivi di istruzione o lavoro, ogni giorno usufruiscono del collegamento ferroviario e che, come ogni anno, dovranno far fronte ad una serie di modifiche dettate dall’esigenza di manutenzione della linea.

Per questo Trenitalia si sta adoperando già da ora per cercare di adeguare i servizi sostitutivi alle esigenze dei viaggiatori, andando a colmare le ore che più di tutti denotano il maggior afflusso sui vari convogli e provando quindi ad andare incontro a tutte quelle che sono le necessità di chi ogni giorno percorre la tratta.

Ancora non noti i particolari degli interventi di manutenzione, che comunque cominceranno in data 20 luglio e si protrarranno fino alle ore 4 del 5 agosto prossimo. La tratta interessata dai lavori sarà quella tra Berceto e Pontremoli, che vedrà quindi l’organizzazione di un servizio di auto sostituzione. Quattro coppie di bus interesseranno la tratta Parma – Pontremoli con soste previste nelle stazioni intermedie.

Il calendario definitivo degli interventi e gli orari specifici per ogni bus navetta saranno condivisi non appena possibile, così da dare modo a chiunque di organizzare per tempo i propri viaggi.