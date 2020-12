La speranza della piccola Irene viaggia in una bottiglia e commuove chi riceve il suo messaggio

Lunigiana - La storia della piccola Irene del suo messaggio in bottiglia, finito sulla spiaggia di Marinella di Sarzana, ha addolcito la giornata di quanti sono venuti a conoscenza della sua idea. Dentro una bottiglietta di vetro la piccola ha scritto questo: "Ciao, sono Irene, tu chi sei? Sei molto fortunato. Io avevo buttato questo foglietto nel fiume di Aulla il 19/11/2020. Io ho 8 anni, e tu? Andrà tutto bene".

Quando la speranza la coltivano i bambini diventa contagiosa, fortunatamente, e lo dimostra la signora che ha raccolto la bottiglietta e sui social si è data un gran da fare per far sapere a Irene che il suo piccolo e dolce scritto ha ottenuto l'effetto sperato. In un aggiornamento dello stesso port in cui cercava la bimba e la sua famiglia ha scritto: "È stata trovata la dolcissima Irene. Grazie a tutti e grazie alla nonna, complice, e complimenti anche a lei".